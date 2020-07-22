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Еще на одном курорте России закончились места для туристов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Еще на одном курорте РФ закончились места
Фото: depositphotos.com
На курортах Алтайского края почти закончились места для туристов. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам президента Алтайской региональной ассоциации туризма Ирины Слесаревой, на отдых прилетело большое количество путешественников со всей страны. Из-за этого в крае намечается дефицит туристической инфраструктуры, особенно высокого класса.
«Структура турпотока изменилась в связи с тем, что федеральные турпоператоры распиарили Алтай. Спрос уже превышает предложение. Мы ощутили дефицит инфраструктуры: до сентября нет мест в пятизвездочных объектах», — заявила эксперт.
Ирина Слесарева добавила, что в этом году большим спросом пользуется высокобюджетный сервис, по сравнению со средним и низким сегментами.
На Алтай едут как с турами, так и самостоятельно. При этом путешественники отмечают нехватку отелей среднего уровня и низкое качество дорог в регионе.
«Во многих туробъектах возросли цены, но уже сейчас очень много туристов на Катуни, в степных озерах — Завьяловском районе и Яровом», — рассказала Ирина Слесарева.
Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая считает, что в регионе не развита туристическая инфраструктура. Например, есть участки, где людям «приходится преодолевать по 200 километров без единого благоустроенного туалета».
Ранее "Рамблер" сообщал, что в отелях Сочи закончились места для туристов.
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