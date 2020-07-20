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В отелях Сочи закончились места для туристов 

Анастасия Иванова 48 минут назад
В гостиницах Сочи закончились места для туристов. Об этом пишет Nation News.
В июле загрузка сочинских отелей достигла 90-100%. Больше всего популярностью у отдыхающих пользуются гостиницы класса люкс, а также пятизвездочные отели. Многие из них оказались заняты полностью.
В этом туристическом сезоне востребованы объекты размещения и в прибрежной зоне, и в горном кластере курорта. Там загрузка отелей составила 85 процентов.
В августе, согласно прогнозам специалистов, средняя загрузка гостиниц Сочи достигнет 95%. Кроме того, сейчас россияне активно бронируют номера на сентябрь, октябрь и ноябрь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что видео с толпами туристов в Сочи ошарашило Сеть.
Новости путешествий , Видео
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