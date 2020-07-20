В отелях Сочи закончились места для туристов 

В гостиницах Сочи закончились места для туристов. Об этом пишет Nation News.

В июле загрузка сочинских отелей достигла 90-100%. Больше всего популярностью у отдыхающих пользуются гостиницы класса люкс, а также пятизвездочные отели. Многие из них оказались заняты полностью.

В этом туристическом сезоне востребованы объекты размещения и в прибрежной зоне, и в горном кластере курорта. Там загрузка отелей составила 85 процентов.

В августе, согласно прогнозам специалистов, средняя загрузка гостиниц Сочи достигнет 95%. Кроме того, сейчас россияне активно бронируют номера на сентябрь, октябрь и ноябрь.