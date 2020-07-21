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Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию
Фото: depositphotos.com
Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию. По его словам, посетить эту страну этим летом будет невозможно.
На данный момент власти России и Турции ведут переговоры на тему возобновления авиасообщений. Соответственно, пока они не пришли ни к какому соглашению на этот счет.
«Для того, чтобы подготовить воздушные суда и экипажи к полетам, требуется порядка двух недель. Таким образом, регулярные перевозки не возобновятся раньше августа. Чартерное сообщение требует отдельной работы, которая включает формирование расписания (…), работу с туроператорами по обеспечению рентабельной загрузки воздушных судов»,
— поведал источник агентства.
Посетить Турцию будет возможно не раньше сентября. При этом чартерные рейсы будут ходить исключительно из Москвы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, каково отдыхать в Турции.
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Новости путешествий , Интерфакс
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