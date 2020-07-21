Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию 

Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию. По его словам, посетить эту страну этим летом будет невозможно.

На данный момент власти России и Турции ведут переговоры на тему возобновления авиасообщений. Соответственно, пока они не пришли ни к какому соглашению на этот счет.

«Для того, чтобы подготовить воздушные суда и экипажи к полетам, требуется порядка двух недель. Таким образом, регулярные перевозки не возобновятся раньше августа. Чартерное сообщение требует отдельной работы, которая включает формирование расписания (…), работу с туроператорами по обеспечению рентабельной загрузки воздушных судов»,

— поведал источник агентства.

Посетить Турцию будет возможно не раньше сентября. При этом чартерные рейсы будут ходить исключительно из Москвы.