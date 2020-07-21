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«Кебаб за 4000 тысячи»: каково отдыхать в Турции 

Анастасия Иванова 1 час назад
Возобновление полетов российских чартеров в Турцию запланировано на 25 июля. Пока турецкие курорты можно назвать единственными, где готовы радушно встретить туристов из России. Люди в смятении: стоит ли ехать заграницу сейчас? «Рамблер» выяснил, как обстоят дела с отдыхом в Турции на самом деле.
Конечно, турецкие власти ждут российских отдыхающих с нетерпением. Так как россиян можно назвать локомотивом развития туризма в Турции (около 80% отдыхающих— наши соотечественники), особенно в средиземноморских и эгейских регионах.
Чтобы сократить финансовые потери, Турция даже планирует продлить сезон до ноября. Так как многие отдыхающие не поедут на море сразу, а подождут спада после первой волны туристов.
«Наши отели приняли все необходимые меры предосторожности и готовы принимать туристов», — отчитался Президент Федерации Отелей Турции.
По словам местных жителей, в Турции уже начали функционировать отели, анимация, бассейны, рестораны и кафе. Недоступными развлечениями пока остаются дискотеки и кальянные, изменился и шведский стол.
«Еда теперь за стеклом, в тарелки ее накладывают официанты. Для посещения магазинов необходимы средства индивидуальной защиты. Примерочные доступны не везде, многие измеряют температуру при входе».
Правда, не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Ожидание туристов уже сказалось на ценах в крупных городах. Покупки подорожали примерно на 10 процентов, а чеки в ресторанах и кафе — в полтора раза. Ситуацию пояснил мэр Бодрума Ахмет Арас:
«Все дело в пандемии и безработице. Если вы покупаете кебаб за 4000 рублей вместо 200, то это ваши проблемы».
К сожалению, это далеко не все минусы, на которые жалуются туристы. Некоторые и вовсе не встречают обещанного гостеприимства:
«Отели стареют, еда не блещет разнообразием, но самая большая беда — местные жители. Готовьтесь встретить жадность, агрессию, и я бы даже сказал русофобию. Может, причина в политике, а может, ненависть к нашим туристам появилась от большого наплыва бескультурия в страну».
Другие настолько против внутреннего туризма, что воспринимают Турцию — как долгожданный подарок.
«Скоро полечу в Анталью. Сплю и вижу! А Сочи и Крым пусть скажут спасибо Роспотребнадзору, который не может и не умеет работать. Ценник — выше неба, качество — ниже плинтуса».
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Заграница , Видео , Ахмет Арас , Роспотребнадзор
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