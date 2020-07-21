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Туристы остались без экономного отдыха в Турции 

Стелла Шмель 2 часа назад
Отдыхающие на курортах Турции путешественники остались без бюджетных вариантов размещения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Дело в том, что даже после того, как большинству гостиниц были выданы так называемые "сертификаты здоровья", открылись из них лишь немногие. По последним данным, в Кемере работает всего около 35% объектов, в Белеке — 40%, а в Аланье — лишь 20%.
Подавляющее большинство открывшихся гостиниц относится к классу люкс. Таким образом, после налаживания авиасообщения для россиян в Турции будут доступны исключительно пятизвездочные отели. Один из турецких отельеров прокомментировал ситуацию, рассказав, что большинство гостиниц эконом-класса не "решились на открытие".
Ранее "Рамблер" писал, что были раскрыты реальные данные о степени загруженности отелей Крыма и Сочи.
Новости путешествий , Видео
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