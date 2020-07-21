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Раскрыты реальные данные о степени загруженности отелей Крыма и Сочи 

Стелла Шмель 3 часа назад
Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) обнародовали данные о реальной степени загруженности отелей на курортах Сочи и Крыма. Об этом сообщает "Лента.ру".
Россиян призвали не поддаваться драматизму. Как сообщает генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН Ильи Уманского, в летний сезон текущего года действительно наблюдается повышенный ажиотаж. Но фактически высокая загруженность есть лишь в объектах размещения высокой категории.
Гостиницы среднего ценового сегмента загружены на 50-80 процентов, а у отелей эконом-класса загрузка значительно ниже, чем в объектах размещения с 4 и 5 звездами.
"Найти места в отелях можно, как на июль, так и на август, как в Сочи, так и на других курортах. Такая же картина и на курортах Крыма",
— отметил специалист.
Как заявил генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин, около 30 объектов размещения из 150 доступны на данный момент для бронирования в Крыму. В Краснодарском крае из 160 объектов доступно 40.
Ранее "Рамблер" писал "Кебаб за 4000 тысячи": каково отдыхать в Турции.
Рамблер
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Новости путешествий , Видео , Сергей Ромашкин , Ассоциация туроператоров России
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