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Грузчик назвал самую раздражающую в чемодане вещь 

Стелла Шмель 1 час назад
Грузчик аэропорта раскрыл правду о багаже
Фото: depositphotos.com
Грузчик, проработавший более 11 лет в аэропорту, на условиях анонимности поделился тем, какую вещь считает самой бесполезной и раздражающей в чемодане. Его слова передает издание Daily Express.
По мнению грузчика, бирки, которые путешественники старательно вешают на свои чемоданы, чтобы их не потерять, совершенно не несут никакого смысла и, более того, раздражают практически каждого грузчика.
Эта деталь мешает нормально взяться за ручку багажа, а также падает или ломается. Кроме того, если бирка отрывается, то она становится мусором, который представляет опасность для двигателей самолета.
Всем тем, кто боится потерять свой чемодан, грузчик советует писать свои контактные данные перманентным маркером непосредственно на багаже.
Ранее "Рамблер" писал, что был обнародован список городов РФ, из которых начнут осуществлять международные перелеты первым делом.
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