Грузчик аэропорта раскрыл правду о багаже

Грузчик, проработавший более 11 лет в аэропорту, на условиях анонимности поделился тем, какую вещь считает самой бесполезной и раздражающей в чемодане. Его слова передает издание Daily Express.

По мнению грузчика, бирки, которые путешественники старательно вешают на свои чемоданы, чтобы их не потерять, совершенно не несут никакого смысла и, более того, раздражают практически каждого грузчика.

Эта деталь мешает нормально взяться за ручку багажа, а также падает или ломается. Кроме того, если бирка отрывается, то она становится мусором, который представляет опасность для двигателей самолета.

Всем тем, кто боится потерять свой чемодан, грузчик советует писать свои контактные данные перманентным маркером непосредственно на багаже.