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Обнародован список городов РФ, из которых начнут осуществлять международные перелеты первым делом 

Стелла Шмель 4 часа назад
Стало известно, из каких городов России полетят первые рейсы за границу. Возобновление международного авиасообщения будет происходить в несколько этапов. На первом из них полеты будут разрешены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.
Соответствующее предложение было направлено первым заместителем министра транспорта и главой Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщает издание "Известия".
Список стран, с которыми откроют авиасообщение в первую очередь, будет согласован Роспотребнадзором, Росавиацией и МИД.
Если все пойдет по плану и границы начнут открываться с 1 августа, то уже с середины августа ожидается, что начнут осуществлять зарубежные рейсы все аэропорты страны.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам начали выдавать визы в популярную европейскую страну.
Новости путешествий , Видео , МИД , Росавиация , Роспотребнадзор
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