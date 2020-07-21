Стало известно, из каких городов России полетят первые рейсы за границу. Возобновление международного авиасообщения будет происходить в несколько этапов. На первом из них полеты будут разрешены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Соответствующее предложение было направлено первым заместителем министра транспорта и главой Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщает издание "Известия".

Список стран, с которыми откроют авиасообщение в первую очередь, будет согласован Роспотребнадзором , Росавиацией и МИД

Если все пойдет по плану и границы начнут открываться с 1 августа, то уже с середины августа ожидается, что начнут осуществлять зарубежные рейсы все аэропорты страны.