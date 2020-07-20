Оценен риск заразиться коронавирусом на пляже 

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Вирусолог рассказал, какова вероятность заразиться коронавирусом во время отдыха на пляже. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доцента кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимира Оберемока, во время жары ультрафиолетовые солнечные лучи убивают вирусные частицы в воздухе всего «за несколько десятков секунд».

«Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — заявил вирусолог.

Однако в облачную погоду риск заражения увеличивается, поэтому не стоит "пренебрегать мерами профилактики". Владимир Оберемок отметил, что при первых симптомах необходимо сразу пройти диагностику.