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В Испании запретили снимать маски даже на пляже 

Диана Товсепова 2 часа назад
Президент Андалузского правительства Хуанма Морено подтвердила, что маски становятся обязательными с 15 июля на всей территории Коста-дель-Соль.
При этом не имеет значения, есть ли люди вокруг или человек находится в полном одиночестве.
Так, в Испании после снятия ограничений снова растет заболеваемость коронавирусом и "масочный режим" вводят по всей стране.
«Несмотря на жару, трудности и ограничения, мы должны привыкнуть носить маску постоянно. При использовании маски риск заражения снижается до одного процента», — обратились власти страны к населению.
Такие правила действуют и в Каталонии, и на Балеарских островах. Там, для нарушителей санитарного режима там с 20 июля вводятся штрафы в размере 100 евро. В Барселоне снять маску туристам разрешат только при нырянии в воду.
Наплыв туристов на все Средиземноморское побережье Европы произошел после того, как Европа открыла внутренние границы. Чтобы ограничить потоки отдыхающих, полиция начала закрывать крупные пляжи, а у местных начала развиваться "туристофобия".
Ранее "Рамблер" сообщал, что страшное столпотворение на пляже в Сочи попало на видео.
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Новости путешествий , Видео
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