В Испании запретили снимать маски даже на пляже 

Президент Андалузского правительства Хуанма Морено подтвердила, что маски становятся обязательными с 15 июля на всей территории Коста-дель-Соль.

При этом не имеет значения, есть ли люди вокруг или человек находится в полном одиночестве.

Так, в Испании после снятия ограничений снова растет заболеваемость коронавирусом и "масочный режим" вводят по всей стране.

«Несмотря на жару, трудности и ограничения, мы должны привыкнуть носить маску постоянно. При использовании маски риск заражения снижается до одного процента», — обратились власти страны к населению.

Такие правила действуют и в Каталонии, и на Балеарских островах. Там, для нарушителей санитарного режима там с 20 июля вводятся штрафы в размере 100 евро. В Барселоне снять маску туристам разрешат только при нырянии в воду.

Наплыв туристов на все Средиземноморское побережье Европы произошел после того, как Европа открыла внутренние границы. Чтобы ограничить потоки отдыхающих, полиция начала закрывать крупные пляжи, а у местных начала развиваться "туристофобия".