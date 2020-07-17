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Сумасшедшее столпотворение на пляже в Сочи попало на видео 

Диана Товсепова 4 часа назад
Битком забитый пляж Адлера попал на видео и стал предметом шумных обсуждений в Сети.
Так, кадры с пляжем, на котором возникло столпотворение из отдыхающих напугали пользователей Сети. Многие считают, что в таких условиях, "когда у тебя на голове сидят люди", отдыхать просто невозможно. Тем более в условиях, когда весь мир старается соблюдать социальную дистанцию.
В Сети от такой ситуации на курорте в шоке:
"Фу, какой ужас. Я не против отдыхающих и людей, но когда столько людей кругом — жжжжуть…"
"Это не отдых, а ужас. Мест нет свободных и все друг на друге"
"Как можно туда сейчас ехать? Люди сошли с ума ради моря, в которое даже войти спокойно нельзя, потому что очередь…".
Многие считают, что надо срочно "открывать Абхазию и Турцию", чтобы хоть как-то разгрузить отечественные курорты.
Однако, некоторые жители отметили, что на самом деле ситуация со столпотворением преувеличена, потому как такое количество народа отдыхает только в некоторых районах Адлера:
"Во всех поселках Сочи мало отдыхающих, как в сентябре. Гостевые дома пустые. "
"В Лазаревском такого нет. Спокойно все, без толп…и море чистейшее… люди видимо с аэропорта сразу в море)) вот и аншлаг"
"Может и в Адлере все битком, но вот кабардинка, геленджик— как в начале сентября народу"
"Центр Адлера забит а по краям пусто. Не знает народ просто куда ехать.))) А то что его много, на пользу бизнесу. Главное что бы потом все дружно в больничку не слегли".
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Новости путешествий , Видео
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