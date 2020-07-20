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Туристы сняли видео для путешественников, которые отрицали существование толп отдыхающих в Сочи. Видеоролик опубликовали в группе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".

На кадрах видно побережье курорта, где собрались сотни россиян. Отдыхающие лежат на песке, не соблюдая меры социального дистанцирования, кто-то плещется в море:

«Видео для тех, кто не верит в существование туристов в Сочи. Вот он, знаменитый отдых в Сочи! Сегодня температура воздуха плюс 28, вода плюс 27»,

— подписал видео автор.

Подписчиков паблика ужаснуло происходящее:

«Жесть. Поэтому я и не еду в Сочи. Лучше пропустить один год без моря, чем ехать в такое»,

«Всю жизнь так было. С шести утра бегут занимать места, кидают свои коврики, потом идут собирать детей»,