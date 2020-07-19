Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи 

В соцсетях шумно обсуждают видео с одного из сочинских пляжей.

На кадрах две женщины в купальниках кричат на местного жителя в плавках, требуя, чтобы тот убрал свой зонт. Свои убедительные просьбы они сопровождают нецензурными выражениями.

Затем одна туристок вытаскивает зонт из песка и кидает его в мужчину.

«Если надо будет, то я заплачу», — напоследок заявила она.

Как уточнил очевидец ситуации, зонты на пляже были расставлены специально и даже если туристы лежали рядом с ними от них все равно требовали оплаты. Некоторые отдыхающие оказались возмущены ситуацией.

«Убирают все пусть в одну кучу! Если кто-то хочет воспользоваться, оплатит, и ему поставят! Так будет правильно! А нет, тогда бесплатно пусть стоит!» — подписал видео автор.

Многие пользователи Сети посчитали, что туристы и правда не должны платить за расставленные на пляже зонты.