Туристки в бикини подрались с наглыми местными в Сочи 

В соцсетях шумно обсуждают видео с одного из сочинских пляжей.
На кадрах две женщины в купальниках кричат на местного жителя в плавках, требуя, чтобы тот убрал свой зонт. Свои убедительные просьбы они сопровождают нецензурными выражениями.
Затем одна туристок вытаскивает зонт из песка и кидает его в мужчину.
«Если надо будет, то я заплачу», — напоследок заявила она.
Как уточнил очевидец ситуации, зонты на пляже были расставлены специально и даже если туристы лежали рядом с ними от них все равно требовали оплаты. Некоторые отдыхающие оказались возмущены ситуацией.
«Убирают все пусть в одну кучу! Если кто-то хочет воспользоваться, оплатит, и ему поставят! Так будет правильно! А нет, тогда бесплатно пусть стоит!» — подписал видео автор.
Многие пользователи Сети посчитали, что туристы и правда не должны платить за расставленные на пляже зонты.
«Люди правы. Кто хочет платить за лежак и зонт, то пусть берет и платит. А то заняли все городские пляжи и мзду собирают», «Тетка молодец», «Охренели. Нужно было Сочи закрыть, а Турцию открыть. Пускай бы посидели без денег сезон», — писали россияне.
Ранее "Рамблер" сообщал о страшном столпотворении в Сочи, попавшем на видео.