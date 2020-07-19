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Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах 

Диана Товсепова 3 часа назад
Власти РФ заплатят россиянам за отдых
Фото: depositphotos.com
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ. С таким предложением выступил Ростуризм.
Под субсидии попадет отдых внутри страны продолжительностью не менее пяти дней. Предложенный размер субсидии — пять тысяч рублей на каждые потраченные на отдых в России 25 тысяч рублей. Однако, больше 15 тысяч компенсации на человека получать не удастся, даже если он потратил больше.
Всего на эти цели правительство планирует выделить около 15 миллиардов рублей.
Таким образом власти попытаются привлечь внимание граждан к отечественным курортам, на которые часто жалуются из-за высокой стоимости отдыха.
Для получения компенсации "на отдых" нужно будет также иметь карту "Мир". Для расчета и начисления денежных средств бенефициарам программы будет использоваться эта платежная система.
Ранее "Рамблер" сообщал, как российские туристы оценили свой отдых во время пандемии.
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Новости путешествий , Ростуризм , Правительство РФ
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