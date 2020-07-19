Туристы РФ оценили свой коронавирусный отдых

РИА Новости со ссылкой на компанию OneTwoTrip опубликовали результаты исследования среди 1264 пользователей.

Пятьдесят процентов всех респондентов вообще не смогли уехать в отпуск из-за служебных обязанностей. А 26% опрошенных сами отказались от отпуска. Еще 18% респондентов предпочли отдохнуть на даче, а шесть процентов — путешествовали в пределах страны.

При этом более трети россиян довольны своим отпуском, тогда как 40% заявили, что отдых мог быть лучше.

Отсутствие средств стало главной причиной отказа от отдыха для 47 процентов опрошенных.

При этом каждый пятый надеется на отпуск в ближайшие 2 месяца, а каждый седьмой респондент хочет поехать в отпуск осенью. Из них четверть рассчитывает посетить зарубежные страны.