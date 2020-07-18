Гостиницы Сочи закрыли бронирование

Отели и гостиницы Сочи приостановили бронирование. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отели и гостиницы приостановили бронирование из-за наплыва желающих. Так, люксовые апартаменты загружены на 100%, а обычные отели и гостиницы заполнены на 90%. Согласно прогнозам экспертом, в августе средняя загруженность будет 100%. Как сообщает пресс-служба администрации в Сочи, курортный сезон не закончится летом. Так, большая часть номеров в Краснодарском крае уже забронирована и на осень.

Эксперты связывают наплыв туристов с тем, что люди долгие месяцы сидели на карантине и надеялись увидеть море в этом году. Пока границы России закрыты, туристы отдыхают внутри страны.