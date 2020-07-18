Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гостиницы Сочи приостановили бронирование 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Отели и гостиницы Сочи приостановили бронирование. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Отели и гостиницы приостановили бронирование из-за наплыва желающих. Так, люксовые апартаменты загружены на 100%, а обычные отели и гостиницы заполнены на 90%. Согласно прогнозам экспертом, в августе средняя загруженность будет 100%. Как сообщает пресс-служба администрации в Сочи, курортный сезон не закончится летом. Так, большая часть номеров в Краснодарском крае уже забронирована и на осень.
Эксперты связывают наплыв туристов с тем, что люди долгие месяцы сидели на карантине и надеялись увидеть море в этом году. Пока границы России закрыты, туристы отдыхают внутри страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам возместят стоимость путевок.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты секреты хорошего сна на борту самолета
Раскрыты секреты хорошего сна на борту самолета
Что происходит в московском аэропорту
Что происходит в московском аэропорту
Отели Крыма и Кубани уличили в наживе на туристах
Отели Крыма и Кубани уличили в наживе на туристах
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
02:11
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
Гостиницы Сочи закрыли бронирование
00:55
Гостиницы Сочи закрыли бронирование
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение