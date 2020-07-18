Россиянам возместят расходы на туризм

Стали известны подробности нового проекта Ростуризма по субсидированию внутреннего туризма. Об этом сообщает Tourdom.

СМИ узнали, что туристам будут возмещать часть стоимость путешествий по России. Все операции будут происходить через карту "Мир". Субсидия будет предоставляться при оплате туристической услуги. Это может быть как и полный тур, так и отдельно гостиница.

Также стали известны требования к поездке, которую готово возместить государство. Продолжительность бронирования должна составлять не менее 5 ночей, стоимость должна быть не ниже 25 тысяч рублей, оплату необходимо будет производить картой "Мир". Так, за каждые 25 тысяч рублей россиянам возместят по пять тысяч, но не более 15 тысяч на человека.