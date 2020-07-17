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Названы самые безопасные страны для путешествий в 2020 году 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020
Фото: depositphotos.com
Самой безопасной страной в мире для путешествий назвали Катар. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в разных государствах.
Индекс преступности Катара составляет 11,9 баллов, а индекс безопасности — 88,1 балла. Второе место в рейтинге заняла Тайвань. Индекс безопасности этого государства составляет 84,7 баллов. За ним последовали ОАЭ — 84,5 и Грузия — 79,5.
В топ-10 также попали Оман, Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.
Ранее «Рамблер» назвал самые опасные направления для туризма в 2020 году.
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