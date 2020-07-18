Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы популярные у туристов направления в 2021 году 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы самые популярные направления в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Специалисты из крупнейшей швейцарской компании составили карту самых востребованных у путешественников направлений в 2021 году. Об этом сообщает Lonely Planet.
Согласно проведенному исследованию, сейчас люди оптимистичнее относятся к идее отправиться в отпуск, чем в начале пандемии. Поисковые запросы на эту тему увеличились на 124% по сравнению с концом марта.
Эксперты рассказали, что у американцы и канадцы в следующем году хотят посетить Японию. Россиян интересуют туры в Мексику, а европейцев — путешествие на Мальдивы.
Самыми популярными у туристов направлениями в 2021 году могут стать ОАЭ, Катар, Канада, США и Египет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что гостиницы Сочи приостановили бронирование.
Видео дня. На видео попал взлет исполинского самолета
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
В Анапе запретили купаться в море
В Анапе запретили купаться в море
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
02:11
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
Гостиницы Сочи закрыли бронирование
00:55
Гостиницы Сочи закрыли бронирование
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение