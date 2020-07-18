Названы самые популярные направления в 2021 году

Специалисты из крупнейшей швейцарской компании составили карту самых востребованных у путешественников направлений в 2021 году. Об этом сообщает Lonely Planet.

Согласно проведенному исследованию, сейчас люди оптимистичнее относятся к идее отправиться в отпуск, чем в начале пандемии. Поисковые запросы на эту тему увеличились на 124% по сравнению с концом марта.

Эксперты рассказали, что у американцы и канадцы в следующем году хотят посетить Японию. Россиян интересуют туры в Мексику, а европейцев — путешествие на Мальдивы.

Самыми популярными у туристов направлениями в 2021 году могут стать ОАЭ, Катар, Канада, США и Египет.