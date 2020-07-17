Назвали дату запуска авиасообщения с Турцией

Председатель совета директоров AnexTuriizm Group Нешет Кочкар заявил, что возобновление пассажирских авиаперевозок Турции с Россией ожидается 25 июля. Об этом сообщает TourProm.

По словам Кочкара, на эту дату уже запланированы некоторые чартерные рейсы. А президент Федерации отелей Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что отели на местных курортах приняли все необходимые меры безопасности и находятся в полной готовности к приему гостей.

Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.