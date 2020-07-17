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Назвали дату запуска авиасообщения России с Турцией 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Назвали дату запуска авиасообщения с Турцией
Фото: depositphotos.com
Председатель совета директоров AnexTuriizm Group Нешет Кочкар заявил, что возобновление пассажирских авиаперевозок Турции с Россией ожидается 25 июля. Об этом сообщает TourProm.
По словам Кочкара, на эту дату уже запланированы некоторые чартерные рейсы. А президент Федерации отелей Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что отели на местных курортах приняли все необходимые меры безопасности и находятся в полной готовности к приему гостей.
Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туроператоры отменяют июльские туры в Турцию.
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Новости путешествий , Нешет Кочкар
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