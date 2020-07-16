Туроператоры отменяют июльские туры

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Туроператоры начали снимать заявленные в продаже июльские туры на курорты Турции. Об этом сообщает TourDom.ru.

Дело в том, что рекомендации Ростуризма от 19 марта, где сказано, что россиянам следует отказаться от поездок за рубеж, а туроператорам воздержаться от реализации турпродукта до нормализации эпидемиологической обстановки, все еще действуют.