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Туроператоры отменяют июльские туры в Турцию 

Анастасия Иванова 1 час назад
Туроператоры отменяют июльские туры
Фото: РИА Новости
Туроператоры начали снимать заявленные в продаже июльские туры на курорты Турции. Об этом сообщает TourDom.ru.
Дело в том, что рекомендации Ростуризма от 19 марта, где сказано, что россиянам следует отказаться от поездок за рубеж, а туроператорам воздержаться от реализации турпродукта до нормализации эпидемиологической обстановки, все еще действуют.
Также есть телеграмма руководителя Росавиации Александра Нерадько о продлении ограничений на международное авиасообщение до 1 августа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефон, и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.
Ранее «Рамблер» писал о том, что побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе.
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Новости путешествий , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Александр Нерадько , Владимир Путин , Ростуризм , Росавиация
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