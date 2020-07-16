Туроператоры отменяют июльские туры

Туроператоры начали снимать заявленные в продаже июльские туры на курорты Турции. Об этом сообщает TourDom.ru.
Дело в том, что рекомендации Ростуризма от 19 марта, где сказано, что россиянам следует отказаться от поездок за рубеж, а туроператорам воздержаться от реализации турпродукта до нормализации эпидемиологической обстановки, все еще действуют.
Также есть телеграмма руководителя Росавиации Александра Нерадько о продлении ограничений на международное авиасообщение до 1 августа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефон, и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.
Ранее «Рамблер» писал о том, что побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе.