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Отдых в переполненном Крыму признали опасным 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Отдых в переполненном Крыму признали опасным
Фото: РИА Новости
Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы, признал опасным отдых в Крыму во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».
Он считает, что пляжи «перегружены» туристами, и это может способствовать распространению COVID-19. Вот, что Геннадий Онищенко говорит об отдыхе во время пандемии:
«У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом».
Рамблер
Онищенко также отметил, что российским властям стоит благоустраивать другие зоны отдыха в стране. к примеру, регионы с озерами и реками.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Крыму закончились места для отдыхающих.
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Новости путешествий , Геннадий Онищенко , Госдума , Комсомольская правда
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