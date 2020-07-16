Отдых в переполненном Крыму признали опасным 

Геннадий Онищенко , бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы , признал опасным отдых в Крыму во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Он считает, что пляжи «перегружены» туристами, и это может способствовать распространению COVID-19. Вот, что Геннадий Онищенко говорит об отдыхе во время пандемии:

«У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом».

Рамблер

Онищенко также отметил, что российским властям стоит благоустраивать другие зоны отдыха в стране. к примеру, регионы с озерами и реками.