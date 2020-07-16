В Крыму закончились места для отдыхающих 

В отелях популярных курортов Крыма закончились места. Об этом сообщает ТАСС.

Региональные власти агентству о том, что в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма достигла 95-100 процентов. А в других курортных районах отдыхающих оказалось немного меньше — отели были загружены на 50-60 процентов.

В Министерстве курортов и туризма республики также сообщили, что с 1 по 10 июля регион посетили 400 тысяч туристов. Всего в этом месяце ожидают прибытия еще 1,5 миллиона человек.

Местные предприниматели отметили, что отдыхающих интересует не только морской отдых, но и круизный, и винный туризм.