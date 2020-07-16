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В Крыму закончились места для отдыхающих 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В отелях популярных курортов Крыма закончились места. Об этом сообщает ТАСС.
Региональные власти агентству о том, что в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма достигла 95-100 процентов. А в других курортных районах отдыхающих оказалось немного меньше — отели были загружены на 50-60 процентов.
В Министерстве курортов и туризма республики также сообщили, что с 1 по 10 июля регион посетили 400 тысяч туристов. Всего в этом месяце ожидают прибытия еще 1,5 миллиона человек.
Местные предприниматели отметили, что отдыхающих интересует не только морской отдых, но и круизный, и винный туризм.
Рамблер
Ранее «Рамблер» писал о главных недостатках отдыха в Крыму по мнению туристов.
Новости путешествий , Видео
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