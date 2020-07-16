Предсказано продление курортного сезона в России 

Роман Вильфанд , научный руководитель Гидрометцентра России, предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам эксперта, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября. Также в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.

Специалист отметил, что когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного.

Роман Вильфанд также сообщил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.