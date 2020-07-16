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Предсказано продление курортного сезона в России 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Предсказано продление курортного сезона в России
Фото: РИА Новости
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом сообщает агентство «Москва».
По словам эксперта, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября. Также в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.
Специалист отметил, что когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного.
Роман Вильфанд также сообщил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.
Ранее «Рамблер» писал о популярных маршрутах для отдыха в августе.
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Новости путешествий , Роман Вильфанд
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