Предсказано продление курортного сезона в России 

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом сообщает агентство «Москва».
По словам эксперта, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября. Также в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.
Специалист отметил, что когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного.
Роман Вильфанд также сообщил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.
Ранее «Рамблер» писал о популярных маршрутах для отдыха в августе.