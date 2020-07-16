Названы популярные маршруты для отдыха в августе

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Специалисты компании Туту.ру провели исследование и выяснили, какие маршруты отдыха пользуются самым высоким спросом в августе этого года.

Согласно данным бронирования, самые востребованные маршруты у пользователей — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга по направлению к черноморским курортам.

Жители столицы также с удовольствием ездят нат отдых в Калининград, в Краснодар, Санкт-Петербург и Минеральные воды.

Жители Петербурга предпочитают Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград.

А из Екатеринбурга чаще всего отправляются в Анапу.