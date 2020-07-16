Названы популярные маршруты для отдыха в августе

Специалисты компании Туту.ру провели исследование и выяснили, какие маршруты отдыха пользуются самым высоким спросом в августе этого года.
Согласно данным бронирования, самые востребованные маршруты у пользователей — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга по направлению к черноморским курортам.
Жители столицы также с удовольствием ездят нат отдых в Калининград, в Краснодар, Санкт-Петербург и Минеральные воды.
Жители Петербурга предпочитают Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград.
А из Екатеринбурга чаще всего отправляются в Анапу.
Ранее "Рамблер" писал, что открылся излюбленный курорт богатых россиян.
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