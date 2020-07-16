Открылся излюбленный курорт богатых россиян 

На одном из излюбленных курортов туристов при деньгах полностью открылись отели и остальная инфраструктура. Речь идет о Мальдивах, которые традиционно считаются популярным местом отдыха среди богатых туристов. Путешественники смогут отправиться туда уже с 15 июля. А как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с большими скидками.

Известно также, что местные власти не стали вводить ограничения в виде обязательного тестирования приезжающих или двухнедельного карантина. По прибытию туристам просто нужно заполнить анкету о состоянии здоровья, а также измерить температуру. Тем, у кого будут выявлены симптомы ОРВИ, сделают ПЦР-тест за свет путешественника.

До 1 августа туристы могут заселяться исключительно в гостиницы на удаленных острова, где не проживает местное население. А в августе откроются остальные гостиницы.

Рост спроса на мальдивские курорты на конец августа и на осень уже отмечают туроператоры.