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Открылся излюбленный курорт богатых россиян 

Стелла Шмель 1 час назад
На одном из излюбленных курортов туристов при деньгах полностью открылись отели и остальная инфраструктура. Речь идет о Мальдивах, которые традиционно считаются популярным местом отдыха среди богатых туристов. Путешественники смогут отправиться туда уже с 15 июля. А как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с большими скидками.
Известно также, что местные власти не стали вводить ограничения в виде обязательного тестирования приезжающих или двухнедельного карантина. По прибытию туристам просто нужно заполнить анкету о состоянии здоровья, а также измерить температуру. Тем, у кого будут выявлены симптомы ОРВИ, сделают ПЦР-тест за свет путешественника.
До 1 августа туристы могут заселяться исключительно в гостиницы на удаленных острова, где не проживает местное население. А в августе откроются остальные гостиницы.
Рост спроса на мальдивские курорты на конец августа и на осень уже отмечают туроператоры.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса объяснила, почему на самом деле в самолете нельзя меняться местами.
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Новости путешествий , Видео
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