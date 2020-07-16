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Стюардесса объяснила, почему на самом деле в самолете нельзя меняться местами 

Стелла Шмель 3 часа назад
Бортпроводница объяснила, почему во многих авиакомпаниях действует запрет на то, чтобы пассажиры менялись местами во время полета. Ее слова приводит издание Daily Express.
Как рассказала стюардесса, оставаться на своих местах согласно билету важно, потому что это требование напрямую связано с процессом обслуживания клиентов. У части пассажиров есть пожелания по еде, и специальное меню составляется с учетом пищевой аллергии или диеты.
Как заявила другая стюардесса, сидеть на указанных местах важно в том числе и для сохранения баланса.
"Самолеты функционируют в условиях стабильности. Чтобы постоянно ее поддерживать, необходимо учитывать общий вес и его распределение на борту",
— пояснила она.
Также совершенно недопустимо, чтобы пассажиры эконом-класса самовольно пересаживались в бизнес. Потому что туристы доплачивают за дополнительное обслуживание.
Ранее "Рамблер" писал, что туриста арестовали за кашель в ресторане.
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Новости путешествий , Видео
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