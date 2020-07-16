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Туриста арестовали за кашель в ресторане 

Стелла Шмель 1 час назад
Туриста арестовали за кашель в ресторане
Фото: depositphotos.com
Туриста взяли под арест за кашель в ресторане. Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в одном из заведений Санта-Калины.
43-летний англичанин, будучи пьяным, ходил между столиками, кашлял и угрожал заразить всех присутствующих коронавирусом. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, а при виде копов дебошир попытался скрыться, но безуспешно. Бунтаря доставили в участок, где ему сделали тест на COVID-19, который оказался отрицательным.
Если бы тест дал положительный результат, британцу бы грозило обвинение в причинении вреда здоровью отдыхающих. А так официальной причиной стало сопротивление аресту.
Ранее "Рамблер" писал, что названы самые опасные направления для туризма в 2020 году.
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