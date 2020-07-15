Россияне начали охоту на билеты в Турцию 

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Туристы из России начали массово искать билеты в Турцию после информации о скором возобновлении авиасообщения между странами. Данные предоставил сервис Aviasales.

Так, количество поисковых запросов по данному направлению резко выросло с полудня.

«Авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше по сравнению со вчерашним днем», — рассказали представители сервиса.

Чаще всего пользователи из России интересуются рейсами в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум. Однако пока прямых перелетов по этим направлениям нет.

Представители Aviasales предупредили, что перед бронированием билетов необходимо тщательно ознакомиться с актуальной информацией на сайтах посольств и авиакомпаний.