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Россияне начали охоту на билеты в Турцию 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Туристы из России начали массово искать билеты в Турцию после информации о скором возобновлении авиасообщения между странами. Данные предоставил сервис Aviasales.
Так, количество поисковых запросов по данному направлению резко выросло с полудня.
«Авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше по сравнению со вчерашним днем», — рассказали представители сервиса.
Чаще всего пользователи из России интересуются рейсами в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум. Однако пока прямых перелетов по этим направлениям нет.
Представители Aviasales предупредили, что перед бронированием билетов необходимо тщательно ознакомиться с актуальной информацией на сайтах посольств и авиакомпаний.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение.
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