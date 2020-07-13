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Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Сети появилось видео пляжей курортов Крыма, залитых отходами жизнедеятельности. Ролик опубликовал общественник Александр Талипов на своей странице в Facebook.
Он показал один из пляжей Коктебеля. На него стекает городская канализация. Однако люди продолжают там загорать и купаться.
«Течет д****о повсюду, струей, потоком», — комментирует произошедшее автор видео.
Общественный деятель рассказал изданию Ridus, что то же самое происходит и на других пляжах Крыма. К примеру, в Феодосии. Это происходит из-за того, что очистительные сооружения в населенных пунктах требуют ремонта. Из-за потока туристов коллекторы переполняются.
Эколог Артем Артов заявил, что одна из проблем — гостевые дома, которые не подключены к системе канализации. Из-за этого все отходы жизнедеятельности стекают по ливневкам на пляж и в море.
«Выход — дикие пляжи вдали от населенных пунктов, там вода чистая», — сказал специалист.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристам в Сочи запретили купаться.
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Новости путешествий , Видео
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