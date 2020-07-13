Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео 

В Сети появилось видео пляжей курортов Крыма, залитых отходами жизнедеятельности. Ролик опубликовал общественник Александр Талипов на своей странице в Facebook.

Он показал один из пляжей Коктебеля. На него стекает городская канализация. Однако люди продолжают там загорать и купаться.

«Течет д****о повсюду, струей, потоком», — комментирует произошедшее автор видео.

Общественный деятель рассказал изданию Ridus, что то же самое происходит и на других пляжах Крыма. К примеру, в Феодосии. Это происходит из-за того, что очистительные сооружения в населенных пунктах требуют ремонта. Из-за потока туристов коллекторы переполняются.

Эколог Артем Артов заявил, что одна из проблем — гостевые дома, которые не подключены к системе канализации. Из-за этого все отходы жизнедеятельности стекают по ливневкам на пляж и в море.