Туристам в Сочи запретили купаться 

Туристам, приехавшим в Сочи, запретили купаться. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

После нескольких недель жары синоптики объявили в городе штормовое предупреждение. По прогнозам экспертов, с 12 по 14 июля в Сочи ожидаются смерчи над морем (на участке Магри — Веселое), усиление ветра до 22 метров в секунду, а также сильный ливень с градами и грозами, который может вызвать повышение уровня воды в реках.

Сотрудники МЧС призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и отказаться от купания в море. По возможности отдыхающих попросили оставаться в помещении.