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Туристам в Сочи запретили купаться 

Мира Маркина 4 часа назад
Туристам, приехавшим в Сочи, запретили купаться. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
После нескольких недель жары синоптики объявили в городе штормовое предупреждение. По прогнозам экспертов, с 12 по 14 июля в Сочи ожидаются смерчи над морем (на участке Магри — Веселое), усиление ветра до 22 метров в секунду, а также сильный ливень с градами и грозами, который может вызвать повышение уровня воды в реках.
Сотрудники МЧС призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и отказаться от купания в море. По возможности отдыхающих попросили оставаться в помещении.
Рамблер
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне не оценили Сочи.
Новости путешествий , Видео , МЧС
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