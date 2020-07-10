«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: Россияне о Сочи

Из-за закрытых границ курорты Краснодарского края и Крыма оказались переполнены от наплыва желающих. Россияне, просидевшие в самоизоляции, хотят по-настоящему отдохнуть на море. Так как в России не так много городов-курортов, выбора падает на самые популярные. При этом, уже спустя несколько недель начали появляться негативные отзывы. "Рамблер" рассказывает, что россиянам не нравится на отечественных курортах.

Многие люди сравнивают отдых в России с тем, что они привыкли видеть за границей. Так как цены практически не отличаются, ожидания туристов не совпали с реальностью. В паблике "Типичный Сочи" появился отзыв от девушки, которая только отдохнула в Сочи и осталась возмущена поездкой.

"Не нужно, пожалуйста, держать людей за идиотов, которые не видели ничего дальше собственного двора и соседней речки-вонючки. Никакие пляжи Сочи, никакие отели Сочи (и пригородов) нельзя сравнивать с отдыхом в Турции"

Она отметила, что в Черном море невозможно купаться. По ее мнению, оно очень грязное и там много "болезнетворных микроорганизмов".

Пляжи Сочи ей тоже не понравились, но конкретно она не уточнила, что именно вызвало у нее возмущение.

"Плюс посмотрите на то, как выглядят несчастные сочинские пляжи, и у вас не останется вопросов"

В комментариях к посту ее поддержали и другие туристы. Они пожаловались на цены и сервис в курортном городе.

"Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй. Цены жуть, за 10 суток выложил 55 касарей, в турцию летал в прошлом году за 32" (Прим. ред. — орфорграфия и пунктуация автора сохранены)

"Нас обманывали, постоянно хотели развести, в кафешках все время накидывали сверху в чеке, а когда спрашивали за что? Слышали ругань в ответ и маты на непонятном нам языке. Море теплое, но в Сочи ну уж очень грязное"

В комментариях к посту нашлись и местные жители, а также другие туристы, которые не поддержали высказывания автора. Они придерживаются другого мнения и любят отдыхать в Сочи и близлежащих городах.

"Если вас разводят, то это ваши личные проблемы, каждый выживает, как может, это есть и будет и у нас, и за границей"