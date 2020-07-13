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В российском туризме наметился резкий перекос 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
В российском туризме наметился резкий перекос
Фото: Рамблер
После пандемии коронавируса в интересах российских туристов наметился резких перекос. Об этом пишет Tourprom.ru По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, большинство отдыхающих этим летом стремятся отдохнуть на море внутри страны. Продажи путевок на южные отечественные курорты выросли до 90% от общего объема.
«Фактически Черное море "съело" все остальные направления и обеспечило серьезный ассортиментный перекос, туроператоры по внутреннему туризму стали фактически туроператорами по Краснодарскому краю и Крыму», — рассказал эксперт.
Сергей Ромашкин отметил, что отсутствие спроса на другие направления связано с невозможностью возобновить туризм в полную силу из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Однако большое количество забронированных туров на отечественные морские курорты перекрывают остальные потери.
Ранее "Рамблер" сообщал, что забитые до отказа пляжи Сочи попали на видео.
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Новости путешествий , Сергей Ромашкин
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