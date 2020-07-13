В российском туризме наметился резкий перекос 

После пандемии коронавируса в интересах российских туристов наметился резких перекос. Об этом пишет Tourprom.ru По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, большинство отдыхающих этим летом стремятся отдохнуть на море внутри страны. Продажи путевок на южные отечественные курорты выросли до 90% от общего объема.

«Фактически Черное море "съело" все остальные направления и обеспечило серьезный ассортиментный перекос, туроператоры по внутреннему туризму стали фактически туроператорами по Краснодарскому краю и Крыму», — рассказал эксперт.