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Забитые до отказа пляжи Сочи попали на видео 

Мира Маркина 3 часа назад
Туристы в Сочи сняли на видео "забитые до отказа" пляжи. Ролик, размещенный в соцсетях, опубликовала "Живая Кубань".
На кадрах видно, как туристы и местные жители загорают в Имеретинской низменности, не соблюдая социальную дистанцию, — люди практически вплотную лежат друг к другу.
«В принципе, никого нет. Интересно, где мы будем лежать?»,
— с иронией спросил автор видео.
Как сообщает издание, с началом туристического сезона на Кубани выросло число выявленных случаев коронавируса. За последние сутки им заразились 67 человек, двое скончались. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 6721 случаев COVID-19.
Рамблер
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сети осудили туристов, которые купались в Сочи в шторм.
Новости путешествий , Видео
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