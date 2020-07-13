Забитые до отказа пляжи Сочи попали на видео 

Туристы в Сочи сняли на видео "забитые до отказа" пляжи. Ролик, размещенный в соцсетях, опубликовала "Живая Кубань".

На кадрах видно, как туристы и местные жители загорают в Имеретинской низменности, не соблюдая социальную дистанцию, — люди практически вплотную лежат друг к другу.

«В принципе, никого нет. Интересно, где мы будем лежать?»,

— с иронией спросил автор видео.

Как сообщает издание, с началом туристического сезона на Кубани выросло число выявленных случаев коронавируса. За последние сутки им заразились 67 человек, двое скончались. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 6721 случаев COVID-19.