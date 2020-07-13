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Мощная турбулентность заставила пассажиров кричать от страха и попала на видео 

Мира Маркина 3 часа назад
Мощная турбулентность на борту самолета заставила пассажиров авиакомпании IndiGo кричать от ужаса и молиться. Видео, снятое одним из путешественников, опубликовало издание Daily Express.
Инцидент произошел на рейсе из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир. Сначала автор ролика снимал крыло самолета из иллюминатора, но потом перевел камеру на трясущиеся стекла. За кадром можно услышать объявления стюардессы и крики людей.
Как сообщил путешественник, тряска спровоцировала страшную панику среди попутчиков: пожилые люди начали молиться, а женщины плакать. Бортпроводницы пытались успокоить пассажиров, но они продолжали вскрикивать.
Автор видеоролика добавил, что турбулентность длилась в течение двух минут. За это время самолет совершил два резких скачка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что пилот смог посадить самолет с разбитым стеклом за считанные минуты.
Новости путешествий , Видео
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