Мощная турбулентность на борту самолета заставила пассажиров авиакомпании IndiGo кричать от ужаса и молиться. Видео, снятое одним из путешественников, опубликовало издание Daily Express.

Инцидент произошел на рейсе из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир. Сначала автор ролика снимал крыло самолета из иллюминатора, но потом перевел камеру на трясущиеся стекла. За кадром можно услышать объявления стюардессы и крики людей.

Как сообщил путешественник, тряска спровоцировала страшную панику среди попутчиков: пожилые люди начали молиться, а женщины плакать. Бортпроводницы пытались успокоить пассажиров, но они продолжали вскрикивать.

Автор видеоролика добавил, что турбулентность длилась в течение двух минут. За это время самолет совершил два резких скачка.