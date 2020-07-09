Пилот китайского авиаперевозчика Ruili Airlines смог в считанные минуты смог посадить самолет и тем самым спасти пассажиров, сообщает Daily Mail.

Boeing 738 летел из Сиани в Куньмин, но через полчаса произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя антиобледенительной системы на лобовом стекле лайнера появились трещины.

Пилоты приняли решение о немедленном снижении и аварийной посадки в городе Чунцин. По информации с радаров, самолет находился на высоте 9,4 тысячи метров. За шесть минут пилоты снизили высоту до 3,8 метров. Самолет успешно приземлился и никто не пострадал.

Причины образования трещин выясняют.