Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пилот смог посадить самолет с разбитым стеклом за считанные минуты 

Стелла Шмель 54 минуты назад
Пилот китайского авиаперевозчика Ruili Airlines смог в считанные минуты смог посадить самолет и тем самым спасти пассажиров, сообщает Daily Mail.
Boeing 738 летел из Сиани в Куньмин, но через полчаса произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя антиобледенительной системы на лобовом стекле лайнера появились трещины.
Пилоты приняли решение о немедленном снижении и аварийной посадки в городе Чунцин. По информации с радаров, самолет находился на высоте 9,4 тысячи метров. За шесть минут пилоты снизили высоту до 3,8 метров. Самолет успешно приземлился и никто не пострадал.
Причины образования трещин выясняют.
Ранее "Рамблер" писал, что туристы назвали главные недостатки отдыха в Крыму.
Новости путешествий , Видео , Boeing
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что выдает русского туриста за границей
Что выдает русского туриста за границей
Названа стоимость самостоятельного отдыха в Крыму
Названа стоимость самостоятельного отдыха в Крыму
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
01:11
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение