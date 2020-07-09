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Туристы назвали главные недостатки отдыха в Крыму 

Стелла Шмель 20 минут назад
Туристы назвали главные недостатки отдыха в Крыму
Фото: depositphotos.com
Путешественники, решившие провести свой отпуск в Крыму, обозначили главные недостатки туризма на полуострове. Результаты опроса опубликовал Telegram-канал Крымский.
Больше всего приезжающим на отдых оказалось не по душе меркантильное отношение местных жителей. По словам туристов, с них пытаются собрать как можно больше денег, это отбивает желание повторно возвращаться сюда.
Также многим не нравятся "бешеные цены" на отдых и жилье, которые не сопоставимы с качеством инфраструктуры.
Кроме того, многим путешественникам не по душе "сомнительное" санитарное состояние многих точек общепита, отсутствие привычных банков, поездки на устаревших катерах, загрязненные общественные пляжи.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали, сколько на самом деле тратят на отдых в Сочи.
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