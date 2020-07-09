Туристы назвали главные недостатки отдыха в Крыму 

Путешественники, решившие провести свой отпуск в Крыму, обозначили главные недостатки туризма на полуострове. Результаты опроса опубликовал Telegram-канал Крымский.

Больше всего приезжающим на отдых оказалось не по душе меркантильное отношение местных жителей. По словам туристов, с них пытаются собрать как можно больше денег, это отбивает желание повторно возвращаться сюда.

Также многим не нравятся "бешеные цены" на отдых и жилье, которые не сопоставимы с качеством инфраструктуры.

Кроме того, многим путешественникам не по душе "сомнительное" санитарное состояние многих точек общепита, отсутствие привычных банков, поездки на устаревших катерах, загрязненные общественные пляжи.