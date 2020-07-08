С закрытием границ все планы россиян на лето сосредоточились вокруг отечественных курортов. На черноморское побережье России собрались даже те, кто никогда там не отдыхал. Только вот цены здесь приходятся по нраву далеко не всем. Многие пишут, что "лучше бы отдохнули в Турции" за эти деньги.

"Рамблер" разбирался, сколько на самом деле стоит отдых в Сочи.

Так, россияне в Сети рассказали, какие суммы спускали на жилье, билеты и сам отдых на российских пляжах.

Жилье бывает разное

Запросы на жилье у всех разные. Кто-то допускает отдых только в комфортных отелях, а кто-то ищет квартиры или комнаты в частном секторе:

"Квартира стоит нормальная 1200-1400 посуточно но можно взять и дешевле на длит срок…"

"Мы снимаем 1400-1600 на двоих хороший номер с удобствами, холодильником и теликом, в 5 минутах от моря"

"Я за 2300 номер снимала в сутки. И это было 1 из самых дешевых предложений. Скромный маленький номер со старой мебелью"

"За 1350 номер в отеле обошёлся недалеко от Олимпийского парка. С 25 июня-3 июля. С трансфером до моря и обратно, бассейном", рассказали в Сети.

Сколько вышло

Итоговые суммы, спущенные на отдых в Сочи оказались разными.

"Вдвоем с ребенком мы тратим 100тыс на самолет, жилье и еду на МЕСЯЦ! Но мы едем не за экскурсиямм и развлечениями, а за морем…"

"Цены в Сочи такие же, как и большинстве городов России, просто кому-то лень даже сходить до супермаркета и закупиться продуктами. А если хотите найти комнату подешевле, то не надо смотреть у берега моря"

"Из Нижнего Новгорода в купе двое взрослых плюс ребенок 9000 в один конец, живем в частном секторе в номере со всеми удобствами за 1200 за всех в сутки, до моря правда минут 25, но нам не критично, питаемся в столовых, кафе, если без спиртного, примерно 1500 в сутки на всех. Итого проезд туда-обратно 18к, проживание 12к и питание 15к … итого 45к на пару с ребенком на десять дней… Сверху столько же на все необходимые развлечения и приколы, на итог 100к на семью, без каких либо ограничений…при желании можно уложиться в 70…", — рассказывают о своем опыте туристы.

Один из пользователей посчитал траты на 10-дневный отдых в Сочи с билетами из Новосибирска:

"Перелет 16 000 + жилье 20 000 + пляжные принадлежности 7х500=3500 + экскурсии 4500 + питание 10 000. Итог: Чтобы отдохнуть, без шика одному человеку, придется потратить 54000 рублей. Конечно с детьми эта сумма будет значительно выше…".

При этом многие согласились, что на 10-дневный отдых в Сочи тратят примерно такие же деньги.