Страна ЕС открыла границы с Россией 

Венгрия стала первой страной Евросоюза, открывшей границы для туристов из России. Как сообщает венгерское посольство в Москве, посетить государство россияне смогут уже с 15 июля. Однако для этого нужно будет соблюсти ряд условий.
На своей странице в Facebook венгерское посольство в Москве рассказало о том, что Россия вошла в "желтый" список. Это значит, что страну отнесли к государствам с повышенной опасностью COVID-19, гражданам которой разрешен въезд в Венгрию. Однако по прибытии в страну россиянам придется пройти медобследование и отправиться на двухнедельный карантин.
"Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также граждане, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней",
— сообщается в заключении посольства.
Избежать карантина можно будет лишь в случае, если гражданин предъявит два последовательных теста, сделанных с разницей в 48 часов, с отрицательными результатами на коронавирус. Документы должны быть составлены на венгерском или английском языках. У страны также есть право отказать во въезде туристам, которых заподозрят в заражении.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа самая безопасная страна для путешествий.