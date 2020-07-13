Страна ЕС открыла границы с Россией 

Венгрия стала первой страной Евросоюза , открывшей границы для туристов из России. Как сообщает венгерское посольство в Москве, посетить государство россияне смогут уже с 15 июля. Однако для этого нужно будет соблюсти ряд условий.

На своей странице в Facebook венгерское посольство в Москве рассказало о том, что Россия вошла в "желтый" список. Это значит, что страну отнесли к государствам с повышенной опасностью COVID-19, гражданам которой разрешен въезд в Венгрию. Однако по прибытии в страну россиянам придется пройти медобследование и отправиться на двухнедельный карантин.

"Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также граждане, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней",

— сообщается в заключении посольства.

Избежать карантина можно будет лишь в случае, если гражданин предъявит два последовательных теста, сделанных с разницей в 48 часов, с отрицательными результатами на коронавирус. Документы должны быть составлены на венгерском или английском языках. У страны также есть право отказать во въезде туристам, которых заподозрят в заражении.