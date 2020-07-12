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Названа самая безопасная страна для путешествий 

Стелла Шмель 3 часа назад
Названа самая безопасная страна для путешествий
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал самую безопасную, по его мнению, страну для путешествий. Об этом он рассказал в ходе интервью изданию Ura.ru.
Как заявил депутат, Китай на данный момент является самой безопасной страной.
"В нем ниже всех заболеваемость [по коронавирусу] — 5,8 человека на 1000 населения",
— пояснил он.
Из европейских стран Онищенко выделил Италию и Францию. Также отметил, что низкая заболеваемость наблюдается и в Индии, но ехать туда он не советует из-за низкого качества медицины.
Ранее "Рамблер" писал, что в самолете, который прилетел в Сочи, пошел дождь.
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Новости путешествий , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Ura.ru
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