Названа самая безопасная страна для путешествий 

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Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал самую безопасную, по его мнению, страну для путешествий. Об этом он рассказал в ходе интервью изданию Ura.ru.

Как заявил депутат, Китай на данный момент является самой безопасной страной.

"В нем ниже всех заболеваемость [по коронавирусу] — 5,8 человека на 1000 населения",

— пояснил он.

Из европейских стран Онищенко выделил Италию и Францию. Также отметил, что низкая заболеваемость наблюдается и в Индии, но ехать туда он не советует из-за низкого качества медицины.