В самолете, который прилетел в Сочи, пошел дождь 

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Пассажиры самолета, который совершал рейс из Хабаровска в Сочи, попали под «дождь» прямо в салоне. Некоторые даже достали зонты. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Причиной осадков стал скопившийся конденсат.

«На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию»

Однако компания проведет расследование инцидента.

Так что жаркое сочинское солнце пассажиры рейса встретили с удвоенным энтузиазмом.