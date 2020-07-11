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В самолете, который прилетел в Сочи, пошел дождь 

Полина Алферова 1 час назад
В самолете, который прилетел в Сочи, пошел дождь
Фото: Pixabay
Пассажиры самолета, который совершал рейс из Хабаровска в Сочи, попали под «дождь» прямо в салоне. Некоторые даже достали зонты. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Причиной осадков стал скопившийся конденсат.
Пресс-служба авиакомпании «Россия» прокомментировала ситуацию:
«На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию»
Однако компания проведет расследование инцидента.
Так что жаркое сочинское солнце пассажиры рейса встретили с удвоенным энтузиазмом.
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