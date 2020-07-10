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Россияне скупают авиабилеты по трем направлениям 

Диана Товсепова 3 часа назад
Россияне во время пандемии стали скупать билеты по нескольким направлениям. Такие выводы были сделаны на основе исследования сервиса для путешественников Biletix.
Согласно результатам опроса, лидерами спросу на авиаперелеты этим летом стали Калужская область, Крым и Татарстан — рост бронирований на эти направления за июнь вырос на 57, 49 и 38 процентов соответственно.
Кроме того, спросом в прошедшем месяце пользовались авиабилеты в Башкортостан (37%) и Калининградская область (30%).
Интересно, что спрос, наоборот, упал на следующие направления: Забайкальский край, Хакасия, Приморский край, Томская и Пензенская области. Число бронирований туда уменьшилось на 86, 78, 76, 76 и 74 процента соответственно.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие страны первыми откроются для россиян.
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