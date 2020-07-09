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Стали известны страны, которые первыми откроются для россиян 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Роспотребнадзоре составили список стран, которые первыми откроются для россиян после восстановления международного авиасообщения. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным источника агентства, в список вошли такие страны как Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.
Специалисты Роспотребнадзора считают, что перечисленные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.
Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.
Ранее «Рамблер» писал о том, что сейчас происходит на пляжах популярных российских курортах.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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