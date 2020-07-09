Из-за пандемии коронавируса многие отменили запланированные на лето поездки за границу. Однако отказываться от отпусков путешественники не стали и рванули на отечественные курорты. Например, в Сочи, Геленджик, Туапсе, Анапу и другие районы Краснодарского края.

Черноморское побережье оказалось переполнено туристами со всей России. Местные жители показали, что происходит на популярных российских курортах, и вызвали шкал негодования в Сети. Люди загорают, купаются и не соблюдают никакие меры безопасности.

"Стадо выпустили погулять. Скоро снова прикроют по домам", "Ужас…Нет, нет и еще раз нет, даже даром", "Помойка!", "Всем пофиг на коронавирус", "И для чего в такое болото ехать то…Травить своих детей грязной водой из канализации", "Это просто ужас! После такого отдыха можно сразу в больницу попасть", — написали пользователи в комментариях.

Однако многие признались, что тоже запланировали отдых в Краснодарском крае и скоро поедут на море.

"А что делать, купаться то хочется", "Я бы пошла на любой! Так хочется моря!".

"Рамблер" делится снимками с пляжей на Черноморском побережье.