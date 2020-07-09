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Местные показали, что творится на пляжах популярных российских курортов 

Анастасия Иванова 31 минуту назад
Из-за пандемии коронавируса многие отменили запланированные на лето поездки за границу. Однако отказываться от отпусков путешественники не стали и рванули на отечественные курорты. Например, в Сочи, Геленджик, Туапсе, Анапу и другие районы Краснодарского края.
Черноморское побережье оказалось переполнено туристами со всей России. Местные жители показали, что происходит на популярных российских курортах, и вызвали шкал негодования в Сети. Люди загорают, купаются и не соблюдают никакие меры безопасности.
"Стадо выпустили погулять. Скоро снова прикроют по домам", "Ужас…Нет, нет и еще раз нет, даже даром", "Помойка!", "Всем пофиг на коронавирус", "И для чего в такое болото ехать то…Травить своих детей грязной водой из канализации", "Это просто ужас! После такого отдыха можно сразу в больницу попасть", — написали пользователи в комментариях.
Однако многие признались, что тоже запланировали отдых в Краснодарском крае и скоро поедут на море.
"А что делать, купаться то хочется", "Я бы пошла на любой! Так хочется моря!".
"Рамблер" делится снимками с пляжей на Черноморском побережье.
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