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«Радость приводит к беспечности»: Попова раскритиковала отдыхающих 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих»
Фото: РИА Новости
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на российских курортах на сегодняшний день видна беспечность туристов. Она считает, что это плохой прогностический признак, поскольку меры профилактики необходимо соблюдать. Об этом сообщают РИА Новости.
Вот, что об этом рассказала Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде:
«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности».
Руководитель Роспотребнадзора просит всех отдыхающих соблюдать все действующие требования.
Ранее «Рамблер» писал о том, что сейчас происходит на курортах в Сочи.
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Новости путешествий , Анна Попова , Роспотребнадзор
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