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В Сочи сняли переполненные пляжи 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Вот, что бывает, когда границы закрыты»
Фото: @lebedevstvn
Пляжи в Адлеровском районе Сочи, заполненные отдыхающими, сняли на камеру. Кадры опубликованы в паблике «Типичный Сочи» в социальной сети ВКонтакте.
Местные жители утверждают, что такого наплыва туристов они еще не видели. В комментариях к публикации сочинцы отметили, что во время пандемии оказались заполнены пляжи не только в районе Имеретинки, но и по всему городу, в том числе, в центре.
«Вот, что бывает, когда границы закрыты, ни Мальдив, ни Испании»,
— прокомментировали они.
Некоторые также высказали свои опасения о том, что толпы туристов создадут риск распространения коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, как туристы в Сочи купались в шторм.
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