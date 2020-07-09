Пляжи в Адлеровском районе Сочи, заполненные отдыхающими, сняли на камеру. Кадры опубликованы в паблике «Типичный Сочи» в социальной сети ВКонтакте.

Местные жители утверждают, что такого наплыва туристов они еще не видели. В комментариях к публикации сочинцы отметили, что во время пандемии оказались заполнены пляжи не только в районе Имеретинки, но и по всему городу, в том числе, в центре.

«Вот, что бывает, когда границы закрыты, ни Мальдив, ни Испании»,

— прокомментировали они.

Некоторые также высказали свои опасения о том, что толпы туристов создадут риск распространения коронавируса.