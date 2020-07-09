В Сети осудили туристов, купающихся в Сочи в шторм

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В Сети осудили туристов, , которые купались в Сочи в шторм 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Краснодарском крае 8 и 9 июля объявлено штормовое предупреждение. В связи с надвигающейся непогодой в Анапе запрещено купаться, а в Сочи сотрудники коммунальных служб уже работают над ликвидацией последствий стихии. Об этом сообщает «Новая Кубань».
На пляже в Дагомысе очевидцы сняли на видео купающихся в Черном море людей. Видимо, туристов, которым после продолжительного карантина удалось выбраться на море, не пугают высокие волны. Ролик был опубликован в социальных сетях. Такой поступок у очевидцев вызвал осуждение:
«Народ все равно ничего не понимает, лезут в воду. Спасатели уже замучились всем говорить, что нельзя».
РАМБЛЕР
Ранее «Рамблер» писал о том, как толпу туристов без масок сняли на камеру в аэропорту Сочи.
Новости путешествий , Видео
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