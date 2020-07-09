В Сети осудили туристов, купающихся в Сочи в шторм

В Краснодарском крае 8 и 9 июля объявлено штормовое предупреждение. В связи с надвигающейся непогодой в Анапе запрещено купаться, а в Сочи сотрудники коммунальных служб уже работают над ликвидацией последствий стихии. Об этом сообщает «Новая Кубань».

На пляже в Дагомысе очевидцы сняли на видео купающихся в Черном море людей. Видимо, туристов, которым после продолжительного карантина удалось выбраться на море, не пугают высокие волны. Ролик был опубликован в социальных сетях. Такой поступок у очевидцев вызвал осуждение:

«Народ все равно ничего не понимает, лезут в воду. Спасатели уже замучились всем говорить, что нельзя».