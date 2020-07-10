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Названа дата начала возобновления международного авиасообщения в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названа дата возобновления международных перелетов
Фото: depositphotos.com
С 15 июля начнутся переговоры с другими странами о возобновлении международных полетов. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова, как сообщает ТАСС.
Вице-премьер также сообщила, что каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию на территории стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.
Первыми странами, в которые начнут пускать российских туристов, станут те государства, где средний прирост заболевших не превышает одного процента в сутки. Татьяна Голикова также уточнила, Россия возобновит авиасообщение со странами, в которых в среднем за две недели заражаются не больше 40 человек на сто тысяч граждан.
Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.
Ранее «Рамблер» писал о странах, которые первыми откроются для россиян.
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Новости путешествий , Татьяна Голикова , ИТАР-ТАСС
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