Названа дата возобновления международных перелетов

С 15 июля начнутся переговоры с другими странами о возобновлении международных полетов. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова , как сообщает ТАСС.

Вице-премьер также сообщила, что каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию на территории стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.

Первыми странами, в которые начнут пускать российских туристов, станут те государства, где средний прирост заболевших не превышает одного процента в сутки. Татьяна Голикова также уточнила, Россия возобновит авиасообщение со странами, в которых в среднем за две недели заражаются не больше 40 человек на сто тысяч граждан.

Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.