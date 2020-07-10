Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию 

Российские туроператоры рассказали, как туристы оценивают свой отдых в этом году на отечественных курортах. Так, граждане часто жалуются на чрезмерное число отдыхающих на пляжах Краснодарского края и Крыма, публикуют фото заполненных набережных и молят "открыть Турцию".

"Даже зонтов от солнца не хватало поначалу. (…) Сегодня были в Ялте… Очень много народу, даже с учетом штормового предупреждения, на улицах не протолкнуться, вечером в кафе нет мест… Такси ждали больше часа", — рассказала россиянка в группе "Трэвел Президиум" в Facebook.

На подобные комментарии обратил внимание сервис TourDom.ru. Кроме того, отдыхающие жалуются на нехватку персонала в местных объектах размещения.

Однако есть и те, кто остался довольным от отдыха: