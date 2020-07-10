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Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию 

Диана Товсепова 2 часа назад
Российские туроператоры рассказали, как туристы оценивают свой отдых в этом году на отечественных курортах. Так, граждане часто жалуются на чрезмерное число отдыхающих на пляжах Краснодарского края и Крыма, публикуют фото заполненных набережных и молят "открыть Турцию".
"Даже зонтов от солнца не хватало поначалу. (…) Сегодня были в Ялте… Очень много народу, даже с учетом штормового предупреждения, на улицах не протолкнуться, вечером в кафе нет мест… Такси ждали больше часа", — рассказала россиянка в группе "Трэвел Президиум" в Facebook.
На подобные комментарии обратил внимание сервис TourDom.ru. Кроме того, отдыхающие жалуются на нехватку персонала в местных объектах размещения.
Однако есть и те, кто остался довольным от отдыха:
"Мои туристы отдыхают в пансионате (…) в Семидворье. Говорят, на четверочку. Ожидали худшего", — написал один из пользователей Сети.
Ранее "Рамблер" сообщал о новых правилах въезда в один из самых посещаемых городов мира для россиян.
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Новости путешествий , Видео
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