Самый посещаемый город объявил правила для россиян

Власти Дубая, признанный одним из самых посещаемых городов в мире, объявили о готовности принимать иностранных туристов со всего мира, в том числе и из России. Об этом рассказала представительница Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России Анна Ястребова порталу Ассоциации туроператоров России

Однако для прилетающих в страну будут особые правила. Так, туристам надо будет предъявить справку об отсутствии COVID-19, полученную меньше чем за 96 часов до прибытия. При этом на борту самолета пассажиры должны будут заполнить "декларацию здоровья" и скачать специальное приложение для оперативной связи и отслеживания перемещений.

Кроме того, туристы должны будут иметь при себе полис медицинского страхования с покрытием лечения от коронавирусной инфекции.

Однако, если у прибывшего туриста все-таки выявят симптомы вируса, ему проведут бесплатное тестирование и в зависимости от результатов направят в больницу или в обсерватор.

Важно, что никаких специальных требований для россиян Дубай не вводит, поэтому остается только ждать, пока РФ разрешит гражданам выезд в туристических целях и восстановит авиасообщение.

Напомним, что Дубай был закрыт для туристов с 24 марта.