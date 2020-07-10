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Самый посещаемый город объявил правила въезда для россиян 

Диана Товсепова 1 час назад
Самый посещаемый город объявил правила для россиян
Фото: depositphotos.com
Власти Дубая, признанный одним из самых посещаемых городов в мире, объявили о готовности принимать иностранных туристов со всего мира, в том числе и из России. Об этом рассказала представительница Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России Анна Ястребова порталу Ассоциации туроператоров России.
Однако для прилетающих в страну будут особые правила. Так, туристам надо будет предъявить справку об отсутствии COVID-19, полученную меньше чем за 96 часов до прибытия. При этом на борту самолета пассажиры должны будут заполнить "декларацию здоровья" и скачать специальное приложение для оперативной связи и отслеживания перемещений.
Кроме того, туристы должны будут иметь при себе полис медицинского страхования с покрытием лечения от коронавирусной инфекции.
Однако, если у прибывшего туриста все-таки выявят симптомы вируса, ему проведут бесплатное тестирование и в зависимости от результатов направят в больницу или в обсерватор.
Важно, что никаких специальных требований для россиян Дубай не вводит, поэтому остается только ждать, пока РФ разрешит гражданам выезд в туристических целях и восстановит авиасообщение.
Напомним, что Дубай был закрыт для туристов с 24 марта.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово скупают билеты по трем направлениям.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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